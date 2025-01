Hamas libera le quattro soldatesse, sono in Israele

Le quattro soldatesse rilasciate da Hamas sono in Israele, come mostrano le immagini trasmesse dalle tv. Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag sono tornate nel loro Paese dopo 477 giorni di prigionia a Gaza.

Le quattro rapite sono tornate nel loro Paese dopo essere state consegnate all'Idf dalla Croce Rossa, che le ha trasportate sulle jeep dopo la loro liberazione in piazza a Gaza City dove i miliziani di Hamas hanno allestito una breve cerimonia: dopo la sigla di alcuni documenti da parte di un rappresentante della Croce Rossa e uno del gruppo palestinese, le quattro soldatesse sono uscite dai suv di Hamas e sono salite sul palco allestito dai terroristi tenendosi per mano, sorridendo e facendo il segno della vittoria. Avevano con sé una busta con 'regali e souvenir' data loro dai miliziani. Quindi, sono state consegnate alla Croce Rossa.

Intorno a loro, un'enorme folla di combattenti armati, a viso coperto e con la fascia verde, e di civili ha riempito la piazza Saraya a Gaza City.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA