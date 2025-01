Csm, Torino violenta a rischio anni di piombo

Torino è una città segnata da "manifestazioni violente", che hanno provocato numerosi feriti tra le forze dell'ordine, "cui va tutta la nostra solidarietà", e "se non si interviene in maniera determinata, rischiamo un ritorno agli anni di piombo". Lo ha detto all'inaugurazione dell'anno giudiziario nel capoluogo piemontese Enrico Aimi, intervenuto in rappresentanza del Csm. "Bene hanno fatto - ha aggiunto - la Presidenza del Consiglio e i ministeri di interno e difesa a chiedere 6,8 milioni di risarcimento agli imputati del processo al centro sociale torinese Askatasuna". Aimi ha anche osservato che Torino "non è un caso isolato".



