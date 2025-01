Mps valuta un'operazione per il controllo di Mediobanca

Monte dei Paschi di Siena sta valutando un potenziale operazione per il controllo totale o parziale di Mediobanca. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali un accordo potrebbe essere annunciato già oggi. Le trattative sono in corso e non è detto che si traducano in un'intesa.

Mps interpellata ha risposto con un 'no comment' sulla possibile operazione.

Secondo quanto riporta Bloomberg, Mediobanca potrebbe opporsi a qualsiasi mossa del Monte dei paschi di Siena e considerare varie alternative. Un accordo per Mediobanca potrebbe rappresentare un ulteriore sviluppo nel consolidamento del settore finanziario italiano.

Gli intrecci azionari attuali disegnano proprio il risiko in corso. L'azionariato del Monte dei Paschi ha visto il recente ingresso di Delfin (ora al 9,78), Caltagirone (il 5%) e Banco Bpm (5%) che ha lanciato un'opa su Anima che detiene il 4% del Monte ma che a sua volta è sottoposto ad Ops da parte di Unicredit. La quota maggiore di Mps, pari all'11,7%, rimane in mano al Ministero dell'Economia. In Mediobanca, invece, sono già presenti sia Caltagirone (9,98%) sia Delfin (19,81%). Tutte e tre le società sono poi azioniste di Generali: Mediobanca con il 13,1%, il gruppo Del Vecchio (Delfin) con 9,93% e il Gruppo Caltagirone con un portafoglio attorno al 7%



Riproduzione riservata © Copyright ANSA