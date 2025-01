L'Amerigo Vespucci è a Gedda, al via 33/ma tappa tour mondiale

L'Amerigo Vespucci è arrivata a Gedda dove prende ufficialmente il via la 33/ma tappa del suo tour mondiale cominciato a luglio 2023 da Genova. La nave scuola della Marina Militare ha raggiunto l'Arabia Saudita dopo aver attraversato lo stretto di Bāb el-Mandeb scortata dalla fregata Alpino e dal cacciatorpediniere Caio Duilio a causa della delicata situazione mediorientale e dei continui attacchi nel Mar Rosso da parte degli Houthi.

Domani è attesa a bordo la premier Giorgia Meloni, alla sua prima visita ufficiale sullo storico veliero. Lunedì 27 gennaio, invece, ci sarà la cerimonia di apertura del Villaggio Italia, l'esposizione itinerante delle eccellenze italiane che giunge alla sua ottava e ultima tappa prima del rientro del Vespucci nel Mediterraneo. All'evento prenderà parte anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che lo stesso giorno annuncerà, insieme con l'amministratore delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli, il "tour mediterraneo" del Vespucci. Le tante le novità in programma per il rientro in Italia della "nave più bella del mondo" saranno trasmesse in esclusiva su ansa.it.





