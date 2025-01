Hit parade, debutta in testa Mafia Slime 2 poi Guè e Bad Bunny

Mafia Slime 2 nato dalla joint venture di Papa V e Nerissima Serpe assieme alle produzioni di Fritu (e con le collaborazioni di Shiva, Kevin Mopao, Artie 5ive, Gué, Rasty Kilo e Tony Boy) balza in testa alla classifica Fimi-GfK degli album e dei vinili e con Wop Wop al sesto posto in quella dei singoli.

Scivola in seconda posizione Guè, che 7 giorni fa aveva debuttato dominando tutte le categorie con il suo nuovo album Tropico del Capricorno e scalda i motori per il palco di Sanremo.

Completa il terzo posto del podio in discesa dal secondo Bad Bunny con Debí tirar más Fotos di cui piazza ben due singoli nella classifica apposita: Dtmf al primo posto e Nuevayol al terzo.

Quarta piazza per Olly - atteso in gara tra i Big a Sanremo - con Tutta Vita, seguito al quinto posto l'inossidabile Dio lo sa - Atto II, da 33 settimane in classifica, di Geolier che ha annunciato la sua prima data all'Arena di Verona il 27 settembre. Sesta piazza per È finita la pace di Marracash, suo settimo disco in studio, a tre anni dall'ultimo progetto, pubblicato a sorpresa il 13 dicembre.

Al settimo posto Hello World dei Pinguini Tattici Nucleari seguiti da Lazza con Locura, quindi da Toy Boy con Going Hard 3.

Decima Anna con Vera Baddie.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti (nella settimana dal 17 al 23 gennaio).

1) MAFIA SLIME 2, NERISSIMA SERPE, PAPA V & FRITU (K100/COLUMBIA/EMI-UNIVERSAL MUSIC/SONY MUSIC) 2) TROPICO DEL CAPRICORNO, GUÈ (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 3) DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS, BAD BUNNY (RIMAS ENTERTAINMENT LLC.-THE ORCHARD) 4) TUTTA VITA, OLLY (EPIC-SONY MUSIC) 5) DIO LO SA - ATTO II, GEOLIER (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 6) È FINITA LA PACE, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 7) HELLO WORLD, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (EPIC-SONY MUSIC) 8) LOCURA, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 9) GOING HARD 3, TONY BOY (22 SRL/WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 10) VERA BADDIE, ANNA (EMI-UNIVERSAL MUSIC) Questa la classifica dei singoli: 1) DTMF, BAD BUNNY (RIMAS ENTERTAINMENT LLC.-THE ORCHARD) 2) IL FILO ROSSO, ALFA (ARTIST FIRST-ARTIST FIRST) 3) NUEVAYOL, BAD BUNNY (RIMAS ENTERTAINMENT LLC.-THE ORCHARD) 4) ORA CHE NON HO PIÙ TE, CESARE CREMONINI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 5) ISLANDA, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (EPIC-SONY MUSIC) E questa infine la classifica dei cd, musicassette e vinili: 1) MAFIA SLIME 2, NERISSIMA SERPE, PAPA V & FRITU (K100/COLUMBIA/EMI-UNIVERSAL MUSIC/SONY MUSIC) 2) TROPICO DEL CAPRICORNO, GUÈ (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 3) LA CAVERNA DI PLATONE, ENRICO RUGGERI (ANYWAY-SONY MUSIC) 4) ALASKA BABY, CESARE CREMONINI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 5) HELLO WORLD, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (EPIC-SONY MUSIC)



