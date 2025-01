Comunità ebraica, non saremo a incontro il Giorno Memoria

La Comunità ebraica di Milano non parteciperà all'incontro con gli studenti organizzato dall'Anpi e dall'Aned per lunedì prossimo, Giorno della Memoria, a Palazzo Marino, sede del Comune. "La Comunità ebraica attribuisce un ruolo fondamentale e irrinunciabile alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sul tema della Shoah e dell'antisemitismo - spiega una nota - , ma ritiene che non ci sia il clima adatto per partecipare a un'iniziativa di questo tipo".

"Il dialogo con le giovani generazioni necessità di condivisione e serenità, condizioni che sono venute a mancare nell'evento dell'anno scorso - conclude la nota -, così come in altre occasioni a causa di una eccessiva politicizzazione di alcune associazioni promotrici".

Anche Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica, ha spiegato che "da oggi non prenderò parte a eventi legati alla Giornata della Memoria per lanciare un allarme".

"Dalla nostra bandiera deriva quella di Israele - afferma Romano -, oggi come oggi non è facile usarla. Per ogni evento che organizziamo dobbiamo avvertire la Digos. Non ci sono più le condizioni per un'attività culturale serena".



