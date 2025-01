"Abbiamo imposto importanti pacchetti di sanzioni contro la Russia ma bisogno ammettere che ci sono molte scappatoie. Alcuni paesi che dicono di star implementando le sanzioni in realtà non le stanno implementando e dobbiamo darci da fare per affrontare questo problema".

Lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, intervenendo al World Economic Forum a una tavola rotonda sul futuro dell'Ucraina.



