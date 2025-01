Ciriani, auspico revisione regolamento Camera, anche su fiducia

"L'attuale Governo si è avvalso" dello strumento della fiducia per l'approvazione dei provvedimenti "alla Camera 12 volte in più rispetto al Senato".

Lo ha evidenziato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani in audizione al Comitato per la legislazione del Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui 'Profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione'. "Ciò - ha sottolineato - non costituisce una mera casualità ma è la conseguenza anche di alcune profonde differenze regolamentari che tuttora permangono tra i due rami del Parlamento".

"Faccio riferimento - ha spiegato - in particolare alla questione del contingentamento dei tempi d'esame dei decreti legge, che si applica in via ordinaria al Senato, ma non alla Camera, in virtù del 'congelamento' di una norma che, originariamente, aveva soltanto natura transitoria, con ricadute sulla certezza dei tempi di conversione tanto più gravi quanto più ci si avvicina alla data di decadenza del provvedimento".

"Ferma restando l'autonomia di ciascuna Camera nell'adottare le decisioni che riguardano il proprio funzionamento - ha concluso - mi permetto di formulare in questa sede l'auspicio che si possa intervenire, con la più ampia condivisione dei gruppi parlamentari, oltre che sulla disciplina regolamentare relativa al contingentamento dei tempi dei decreti legge, anche su quella della questione di fiducia sia sotto il profilo del decorso delle 24 ore sia sotto quello della doppia deliberazione (voto sulla questione di fiducia e votazione finale) che, di fatto, costituisce un bis in idem".

Ciriani ha poi rivendicato "l'attività, che possiamo definire di moral suasion, da me svolta sia per incentivare il ricorso ai disegni di legge ordinari in luogo dei decreti legge sia per diluire nel tempo l'approvazione in Consiglio dei ministri di alcuni provvedimenti di urgenza, soprattutto nelle fasi particolarmente congestionate dei lavori parlamentari è mia intenzione intensificare tale attività".



