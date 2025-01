Accordo Bcc Iccrea-Accenture, 300 milioni su servizi It

Accordo di partnership fra il gruppo Bcc Iccrea e Accenture per supportare la trasformazione It del gruppo bancario cooperativo.

Il piano, che prevede un programma di investimenti superiori a 300 milioni di euro nei prossimi tre anni, "mira ad accelerare il processo di trasformazione avviato con la costituzione del gruppo". Il nuovo piano It punta così a migliorare e modernizzare le principali applicazioni di core banking, ampliare ulteriormente l'offerta di prodotti e servizi disponibili attraverso i canali digitali e accelerare l'implementazione della strategia basata sull'intelligenza artificiale.

E l''accordo prevede anche l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di una quota di partecipazione in Bcc Sistemi Informatici.



