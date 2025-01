Nordio,nelle corti di Appello riduzione arretrati del 99%

"Per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione dell'arretrato civile pendente al 2019, a fronte di un target atteso del -95% da raggiungere entro dicembre 2024, al 31 ottobre 2024 presso le Corti di Appello è stata registrata una riduzione del -99,1%, mentre presso i tribunali ordinari è stata registrata una riduzione del -91,7%". Così il ministro Carlo Nordio al Senato, nella sua relazione sull'amministrazione della Giustizia, per il quale "il servizio giustizia ha già prodotto effetti efficaci, ma ci sono anche criticità".

"La prima fase di realizzazione del processo telematico ha richiesto e richiederà un notevole sforzo finanziario e anche un notevole sforzo di immaginazione e di organizzazione", ha aggiunto il ministro della Giustizia, Carlo nella sua relazione sull'amministrazione della Giustizia, riferendosi alle difficoltà registrate sulla funzionalità di 'App', la piattaforma per la gestione del processo penale telematico. Per Nordio "queste novità tecnologiche hanno creato criticità, ma siamo certi che entro la fine dell'anno saranno superate e rientreremo nei vincoli del Pnrr".



