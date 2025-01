Kallas, 'gli Usa restino l'alleato più forte dell'Ue'

"Gli Stati Uniti sono il nostro alleato più forte e devono restarlo. Un mondo strategicamente competitivo e sempre più conflittuale ha bisogno di entrambi e del nostro legame transatlantico più forte". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas, alla conferenza annuale dell'Agenzia europea per la difesa.

"Come due dei blocchi economici più potenti del pianeta, siamo un'arteria vitale dell'economia globale. E la nostra prosperità è interconnessa", ha sottolineato.

L'Europa e gli Stati uniti condividono "una visione comune per un mondo sicuro: i nostri avversari stanno cooperando e coordinando le loro azioni contro di noi. Dobbiamo lavorare insieme contro l'asse del disordine", ha sottolineato Kallas.

Il messaggio dell'Ue alla nuova amministrazione Trump "è chiaro: dobbiamo fare di più per la nostra difesa e assumerci una giusta quota di responsabilità per la sicurezza dell'Europa.

E possiamo essere un partner più vicino per gli Stati Uniti nell'Indo-Pacifico", ha aggiunto.



