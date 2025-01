Fiom, Stellantis investe in Usa? In Italia lavoratori in cig

Mentre Stellantis annuncia investimenti negli Usa, "in Italia gli investimenti promessi, e comunque insufficienti, non sono ancora arrivati, e i lavoratori di molti stabilimenti stanno ancora vivendo una pesante cassa integrazione": lo afferma il segretario nazionale della Fiom Cgil, con delega all'automotive, Samuele Lodi. "Inoltre - aggiunge - mentre Elkann vede Trump, il governo non ha ancora convocato le parti a Palazzo Chigi come abbiamo più volte richiesto".



