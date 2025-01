Eradicata la Peste suina a Roma e revoca zone restrizione

La Struttura del Commissario straordinario alla Peste suina africana (Psa) e la Direzione generale della salute animale del ministero della Salute, insieme al ministero dell'Agricoltura, "annunciano con soddisfazione l'eradicazione della Peste Suina Africana a Roma".

Lo rende noto un comunicato del ministero della Salute. "Oggi la sessione della Salute e benessere animale del Comitato permanente, che si riunisce mensilmente a Bruxelles, ha votato favorevolmente la revoca delle zone soggette a restrizione istituite a maggio 2022 in provincia di Roma", precisa la nota.

Il ministero della Salute, si legge nella nota, "continua a mantenere alta l'attenzione e a vigilare per prevenire ogni possibile reintroduzione del virus, nonché a coordinare gli sforzi necessari per garantire il controllo della malattia e mitigare il rischio di diffusione in territori indenni".

"Grazie all'azione coordinata delle istituzioni, la collaborazione del mondo venatorio, l'impegno delle aree protette e di molti altri attori coinvolti, è stata arginata la diffusione della Peste suina africana (Psa) che aveva colpito alcune aree della capitale", afferma il ministro della Salute, Orazio Schillaci sottolineando che "la Regione Lazio ha svolto un ruolo importante in questa battaglia, garantendo, con il supporto degli esperti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana e del Centro di referenza nazionale per le pesti suine, il monitoraggio continuo della malattia e l'attuazione delle disposizioni sanitarie".

Soddisfazione è stata espressa dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida che parla di un "risultato significativo per il nostro sistema produttivo e per le imprese che hanno affrontato un periodo difficile a causa delle restrizioni" evidenziando come "la collaborazione tra Istituzioni, enti nazionali e regionali sia fondamentale per contenere la malattia".



