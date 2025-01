Conti, Clerici e Scotti alla prima puntata di Sanremo

I co-conduttori della prima puntata del Festival di Sanremo, in programma l'11 febbraio, saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti. Lo ha annunciato Carlo Conti nel corso di 'E' sempre mezzogiorno' su Rai1. "Ho detto più volte che avremmo avuto una co-conduzione corale - ha detto Conti -, che mi piace un festival con tanti amici e colori diversi. Quando ho detto che ci sarebbero stati due meravigliosi amici nella prima puntata, tutti hanno pensato a Pieraccioni e Panariello. Invece saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti". Subito dopo l'annuncio di Conti nel corso del programma condotto da Antonella Clerici, è intervenuto in collegamento anche lo stesso Gerry Scotti. "E' rarissimo vedermi su Rai1 - ha detto quest'ultimo -. So che lo hai chiamato il Festival dell'amicizia e tu sai che quando mi chiedono nelle interviste un amico della televisione io dico sempre Carlo Conti e, se mi chiedono se tu fossi una donna della televisione chi saresti, ho sempre risposto Antonella Clerici". "Capito che trio? - ha replicato la Clerici - E' davvero bello, saremo lì a supportarti e tu ci sopporterai". "Saremo di servizio", ha aggiunto Scotti. "Ci divertiremo assieme, sarà una bella avventura - ha quindi sottolineato Conti -. Antonella è abituata a quel palco, Gerry sarà credo al suo esordio". "Dovete rinforzare il palco - ha ironizzato Scotti -. Un presentatore di 100 chili non c'è mai mai stato". "Una cosa è certa - ha proseguito Conti -. Se ci fosse stato Fabrizio Frizzi sarebbe stato con noi su quel palco". "L'abbiamo sempre detto - ha replicato Clerici -. Ma ci sarà, in qualche modo ci sarà". "Allora mi raccomando prepara lo smoking - ha concluso Scotti - e, tu Antonella, prepara l'abito più bello che hai". "Devo pensare al vestito - ha risposto la conduttrice -, non è che metto una robetta così, ora ci penso".



