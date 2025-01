Borsa: Shanghai apre a -0,28%, pesa l'ipotesi dazi di Trump

Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo, con l'ipotesi di dazi al 10% annunciata dal presidente americano Donald Trump sull'import dei beni made in China.

L'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute lo 0,28% a 3.233,40 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,51% a quota 1.929,83.

Hong Kong anche apre la seduta in territorio negativo: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute una flessione dello 0,51%, a 20.005,01 punti. Più pesante l'avvio del comparto tecnologico, col relativo sottoindice Hang Seng Tech in flessione dell'1,07%.



