Borsa: l'Europa chiude contrastata tra dazi e investimenti Usa

Le Borse europee concludono la seduta in ordine sparso. Sui mercati c'è preoccupazione in vista delle decisioni di Donald Trump sui dazi, anche se il presidente americano ha fatto riferimento solo a Messico e Canada e non alla Cina. Sotto i riflettori anche l'annuncio di un forte investimento statunitense sulle infrastrutture per l'intelligenza artificiale.

In rialzo Francoforte (+1,01%) e Parigi (+0,86%), poco mossa Londra (-0,04%). Sul fronte valutario il dollaro continua a rafforzarsi sull'euro e sulla sterlina.



