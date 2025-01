++ Progettava azioni contro la comunità ebraica, arrestato ++

Un cittadino marocchino di 30 anni è stato arrestato dalla Digos in provincia di Napoli al termine di indagini coordinate dal pool antiterrorismo della Procura partenopea (sostituto procuratore Claudio Orazio Onorati). Il giovane, secondo quanto emerso dagli accertamenti, eseguiti anche sul web, è indiziato di avere aderito all'ISIS e di essersi adoperato in attività di apologia e diffusione, con mezzi telematici, di materiale multimediale "ascrivibile al contesto - anche di addestramento - dell'organizzazione terroristica", circostanza confermata da esternazioni di "progettualità violente" contro la comunità ebraica di Napoli.

Il trentenne aveva manifestato anche la volontà di procurarsi un coltello per dar corso alle progettualità terroristiche.



