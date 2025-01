Saab afferma di avere smantellato il venezuelano Tren de Aragua

Mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump decretava tra i suoi primi atti alla Casa Bianca il venezuelano Tren de Aragua come un'organizzazione terroristica straniera, il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha pubblicato sui suoi social network un comunicato in cui afferma che Caracas è riuscita a smantellare la gang criminale nel paese sudamericano.

"Come parte essenziale del suo lavoro in difesa della pace, della giustizia e dei diritti umani, dall'inizio della sua amministrazione la Procura generale ha portato avanti intense operazioni per smantellare diverse famigerate organizzazioni criminali, tra cui il famoso Tren de Aragua", ha detto Saab nel comunicato, dettagliando che finora 48 loro membri "sono stati arrestati e processati, mentre altri sono morti negli scontri con le forze di sicurezza. Inoltre, sono stati emessi numerosi mandati di arresto e allarmi rossi dell'Interpol" contro altri ancora.

Saab conclude sottolineando che la Procura generale del Venezuela, "come istituzione che garantisce la legalità" è disposta "a riprendere la cooperazione criminale con il governo degli Stati Uniti per ottenere l'estradizione di qualsiasi membro venezuelano di gruppi criminali transnazionali".



