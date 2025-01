Il ddl sicurezza in via prioritaria va approvato così com'è. Lo sottolineano fonti del gruppo Lega Senato, precisando che se invece si dovesse ritenere che si debba "riaprire" il capitolo delle modifiche, sono pronte "ulteriori proposte per rafforzare il sostegno alle forze dell'ordine e per la sicurezza dei cittadini".



