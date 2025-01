La numero 3 al mondo Coco Gauff, imbattuta da novembre, è stata eliminata nei quarti di finale dell'Australian Open dalla spagnola Paula Badosa (12a), che raggiunge così le semifinali.

Vincitrice degli US Open nel 2023, la ventenne americana è stata dominata per 7-5, 6-4 dalla sua avversaria 27enne, che affronterà la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, due volte campionessa in carica, o la russa Anastasia Pavlyuchenkova (32a).



