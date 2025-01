Australia, il governo laburista sostiene relazioni con Usa

Il governo laburista australiano di Anthony Albanese si è mosso per sostenere le relazioni con Donald Trump, con l'ambasciatore australiano in Usa ed ex primo ministro laburista Kevin Rudd impegnato a smussare le tensioni con il nuovo presidente, mentre la ministra degli Esteri Penny Wong si prepara a incontrare il segretario di stato nominato da Trump, Marco Rubio.

Come riporta oggi in prima pagina il Sydney Morning Herald, alla vigilia dell'inaugurazione di Trump la ministra Wong, a Washington per assistere allo storico evento, ha detto che il governo di Canberra si augura di lavorare con la nuova amministrazione "per portare avanti i comuni interessi economici e di sicurezza".

Notando che "ogni nuovo presidente segna un giorno di profonda importanza per il mondo", ha anticipato che Cina, Commercio e il Patto trilaterale di sicurezza AUKUS tra Australia, Regno Unito e Usa per la produzione e il dispiegamento nel Pacifico di sottomarini a propulsione nucleare saranno all'ordine del giorno quando incontrerà il Rubio e altri membri del Congresso durante la sua visita.

Rudd, che è stato fortemente impegnato per promuovere forti relazioni con entrambe le parti politiche a Canberra da quando è entrato in carica come ambasciatore a Washington, ha anche incontrato brevemente Trump nel campo internazionale di golf in West Palm Beach in Florida. Il futuro dell'ex primo ministro a Washington era stato messo in discussione lo scorso anno quando Trump era venuto a conoscenza di passati commenti in cui Rudd lo aveva descritto Trump come un "traditore dell'Occidente" e, in un colloquio con l'allora leader del Brexit Party britannico Nigel Farage, "il presidente più distruttivo della storia".

La spinta per entrare nelle grazie di Trump viene in un momento critico per l'Australia, che è impegnata in un patto militare di 365 miliardi di dollari con Usa e Regno Unito nella forma dell'accordo AUKUS di sottomarini a propulsione nucleare.





