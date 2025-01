A quanto si apprende l'arresto del comandante della polizia giudiziaria libica Najeem Osema Almasri Habish - avvenuto domenica scorsa a Torino - non è stato convalidato e, in considerazione del suo profilo, l'uomo è stato espulso. Ora è in volo verso Tripoli.



