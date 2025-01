L'Ue autorizza l'uso della farina di larve trattata

La Commissione europea ha autorizzato all'immissione in commercio della polvere di larve intere di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) trattata con raggi UV, inserendola tra i 'nuovi alimenti' (novel food) dell'Ue.

Il regolamento sarà ora pubblicato sulla Gazzetta Ue ed entrerà in vigore dopo venti giorni. Nel testo si precisa che nei prossimi cinque anni "solo la società" francese "Nutri'Earth è autorizzata a immettere sul mercato il nuovo alimento", salvo nel caso in cui un'altra società ottenga l'autorizzazione per tale nuovo alimento o abbia il consenso di Nutri'Earth".

La scorsa settimana l'autorizzazione era finita al centro delle polemiche al Parlamento europeo con la presentazione da parte degli eurodeputati Alexander Bernhuber del Ppe e Laurence Trochu di Ecr di un'obiezione all'immissione in commercio dell'alimento, che è stata però respinta dall'intera commissione Ambiente (Envi).

I cosiddetti 'novel food' sono definiti da Bruxelles cibi che non sono stati consumati "in modo rilevante" prima del maggio 1997 e comprendono nuovi alimenti, alimenti da nuove fonti, nuove sostanze utilizzate nei prodotti alimentari.



