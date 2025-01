Johnson, non ci fidiamo di TikTok, aveva 9 mesi per vendere

"La società madre di TikTok, con sede a Pechino, ByteDance ha già avuto 270 giorni per disinvestire e finora ha rifiutato. Non abbiamo alcuna fiducia in ByteDance": lo ha detto lo speaker della Camera Mike Johnson a Nbc.

"La legge è molto precisa e l'unico modo per rinviarne l'applicazione è se c'è un accordo effettivo in corso", ha aggiunto. Johnson ha riferito che gli alleati di Trump Kevin O'Leary ed Elon Musk hanno discusso separatamente di possibili acquisizioni, a cui il lo speaker sembra aperto. Tuttavia, questo richiederebbe probabilmente l'approvazione del governo cinese.



