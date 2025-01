Corea Sud, Banca centrale taglia Pil 2025 con la crisi politica

La Banca centrale sudcoreana (Bok) ha limato al ribasso le sue stime di crescita del Paese per il 2025, dall'1,9% precedente all'1,6-1,7% attuale, a causa della crisi politica innescata dall'imposizione della dichiarazione di legge marziale del 3 dicembre da parte del presidente Yoon Suk-yeol, attualmente in arresto e sotto impeachment.

Le ragioni di fondo, in base a una nota, sono la legge marziale e "le continue turbolenze politiche" che pesano sulla stabilità. Anche l'ultimo trimestre del 2024 ne è stato influenzato: a tal proposito, la Bok ha ipotizzato per lo scorso anno un Pil in rialzo "del 2-2,1%".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA