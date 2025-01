Arriva da un astrofilo italiano la foto del giorno della Nasa

Arriva da un astrofilo italiano, Rolando Ligustri dell'Unione Astrofili Italiani (Uai), la 'foto astronomica del giorno' (Apod) selezionata dalla Nasa per il 20 gennaio: Ligustri ha rielaborato una fotografia scattata dall'osservatorio solare Soho della Nasa, che è riuscito a catturare la cometa C/2024 G3 Atlas lo scorso 13 gennaio mentre passava al suo perielio, cioè nel punto della sua orbita più vicino al Sole, a circa 14 milioni di chilometri dalla nostra stella.

La cometa è stata estremamente difficile da osservare, poiché si trovava molto bassa sull'orizzonte e così vicina al Sole da poter essere fotografata solo di giorno, costringendo gli appassionati a concentrarsi sui pochi momenti prima dell'alba e al crepuscolo. Fortunatamente, queste difficoltà non valevano per la sonda Soho, che ha raccolto questa spettacolare immagine che ben dimostra le dimensioni e la luminosità di questa cometa.

Ligustri ha elaborato l'immagine utilizzando tre diversi filtri colorati, che mettono in evidenza le numerose code di C/2024 G3 Atlas: quelle bianche centrali sono probabilmente fatte di polvere e riflettono la luce solare, mentre quelle che hanno assunto sfumature rosse, blu e verdi sono composte da atomi elettricamente carichi, dove il colore dominante è dovuto a gas diversi. Attualmente, la cometa è ancora visibile dall'emisfero meridionale, ma sta svanendo man mano che si allontana dal Sistema Solare interno.



