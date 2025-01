Donald Trump prevede di dichiarare l'emergenza al confine con il Messico nell'ambito dei decreti esecutivi che firmerà non appena insediato alla Casa Bianca. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali il presidente-eletto firmerà anche provvedimenti per la revoca delle direttive dell'amministrazione Biden sulla diversità e l'allentamento dei limiti per le trivellazioni offshore sul territorio federale.



