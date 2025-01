Il cessate il fuoco a Gaza inizierà domenica alle 8:30 ora locale (le 7:30 in Italia): lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, come riporta Al Jazeera.

"Consigliamo ai nostri fratelli di rimanere cauti, di esercitare la massima attenzione e di attendere istruzioni da fonti ufficiali", ha scritto il portavoce Majed al-Ansari in un post su X in arabo.



