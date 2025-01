Fonti, 'dialogo Ue sull'automotive al via a fine mese'

Il dialogo strategico Ue sull'automotive prenderà il via a fine mese. Lo indicano fonti europee vicine al dossier, precisando che l'avvio formale dovrebbe essere annunciato, salvo modiche dell'ultimo minuto, tra il 27 il 29 gennaio.

Sotto la stretta supervisione della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, il confronto con le parti mira a definire un piano d'azione industriale per il comparto.

In settimana, a Stoccarda, il vicepresidente Ue responsabile per l'Industria, Stéphane Séjourné, ha assicurato che Bruxelles darà seguito al dialogo con le "prime risposte entro 40 giorni", incluse nel Clean industrial deal atteso per il 26 febbraio.





