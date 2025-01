SpaceX, la capsula di Starship 'incendiata e distrutta'

Nel test in volo condotto nella notte, nella capsula della nave Starship della SpaceX si è sviluppato un incendio che ha portato alla distruzione del veicolo e si prevede che gli eventuali detriti siano caduti nella zona di sicurezza prevista al momento di pianificare il volo. Lo rende noto la SpaceX sul suo sito.

L'Amministrazione federale dell'aviazione (Faa) americana ha dichiarato di aver dovuto bloccare o deviare alcuni voli per via di detriti legati all'ultima missione di SpaceX.



