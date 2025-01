Roma: Ranieri 'ora l'Europa, siamo pronti e stiamo bene'

"Era una gara difficile, il Genoa con l'arrivo di Vieira si è quadrato bene. Abbiamo preso un gol su palla inattiva incredibile, ma fa parte del gioco del calcio.

Volevamo comunque vincere anche solo per ringraziare i tifosi che di venerdì sera hanno riempito lo stadio. Dobbiamo fare di tutto per questa gente che ci ama a non finire". Lo ha detto Claudio Ranieri a Dazn dopo la vittoria della Roma in casa contro il Genoa. "El Shaarawy è uno degli esperti e so che ci posso sempre contare su di lui - ha aggiunto parlando dell'ingresso in campo del 92 giallorosso -. Vedere come si allenano è stupendo. Ora mi servono tutti giocando ogni tre giorni". Sugli obbiettivi della Roma nelle coppe ha proseguito: "Penso di guardare sempre partita per partita. Ora avremo due gare importanti in Europa per cui cercheremo di fare risultato.

I ragazzi sono pronti e stanno bene fisicamente e mentalmente.

Vogliamo esserci". Ranieri conclude poi con una battuta su chi insiste se proseguirà come allenatore anche il prossimo anno: "Lasciatemi in pace (ride, ndr). Io avevo già deciso un anno fa di voler smettere...".



