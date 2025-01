Precipita nel vano ascensore in una clinica a Roma, è grave

Incidente in una clinica nel quartiere Parioli a Roma. Un uomo è precipitato nel vano ascensore per due piani. Da una prima ricostruzione, sembra abbia aperto la porta dell'ascensore al piano terra nella clinica Parioli, ma la cabina non c'era ed è precipitato fino al piano -2. Sul posto polizia, vigili del fuoco e 118. E' stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I con fratture alle gambe.

