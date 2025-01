Cavo Dragone nuovo presidente del Comitato militare Nato

L'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ha assunto questa mattina la carica di presidente del Comitato militare della Nato, la massima carica militare nell'ambito dell'Alleanza, e succede all'ammiraglio olandese Robert Bauer, che ha guidato il Comitato nei precedenti tre anni. Il presidente dirige il Comitato militare ed è il principale consulente del segretario generale e del Consiglio Atlantico. Inoltre ha anche un importante ruolo pubblico come rappresentante del Comitato, che lo rende il portavoce militare più alto dell'Alleanza su tutte le questioni militari.

"L'elezione a presidente del Comitato militare, fortemente sostenuta dal ministro della Difesa Crosetto e di cui sono veramente onorato, rappresenta la fiducia che i miei colleghi Capi di Stato Maggiore dei Paesi Nato hanno riposto in me ma anche un consolidato riconoscimento alla rilevanza ed al ruolo fondamentale dell'Italia nel consesso atlantico", ha detto all'ANSA l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone nel giorno del suo insediamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA