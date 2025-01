La giustizia boliviana ha spiccato un mandato di arresto per l'ex presidente Evo Morales. La decisione del giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Tarija è stata assunta dopo che l'ex capo dello stato ha disertato per la seconda volta la convocazione davanti al magistrato per rispondere delle accuse di violenza sessuale su minore e tratta di esseri umani che gli vengono mosse. La magistratura ha chiesto anche il sequestro di tutti i beni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA