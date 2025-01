Slovacchia,studente accoltella e uccide 2 persone a scuola

A Bratislava uno studente di 18 anni ha ucciso a coltellate due persone in una scuola a Spiska Stara Ves in Slovacchia orientale . Secondo le informazioni della stampa slovacca, l'attacco ha avuto luogo dopo le ore 13 nell'edificio di una palestra dell'istituto. Lo studente è stato arrestato. Lo ha reso noto la tv Ta3.

Secondo il sito tvnoviny.sk, le vittime sono la preside del liceo e una studentessa. E si contano anche diversi feriti, di cui uno in condizioni critiche.



