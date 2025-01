Fonti Ue, 'Unicredit-Commerz prova del nove per Unione bancaria'

Un'aggregazione tra Unicredit e Commerzbank "è stata menzionata" nelle discussioni tra i ministri delle Finanze riuniti nell'Eurogruppo "alla luce del fatto che è una prova del nove" per l'Unione Bancaria. Lo ha detto un alto funzionario Ue. Lunedì e martedì prossimi si riuniranno a Bruxelles i ministri delle Finanze per Eurogruppo ed Ecofin, ma il tema dell'Unione bancaria non è in agenda anche se "andando avanti sarà tra le priorità politiche". Lunedì all'Eurogruppo ci sarà un confronto sulle priorità e le sfide per l'area dell'euro nel nuovo ciclo politico europeo con una discussione politica strategica sulle principali priorità, con l'invito anche alla Commissione a presentare le principali priorità economiche del nuovo Collegio.



