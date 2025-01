Ue ai 27, 'rivedere investimenti in semiconduttori e IA'

La Commissione, in una raccomandazione, ha chiesto ai 27 di rivedere gli investimenti delle loro imprese verso Paesi terzi. La raccomandazione si applica a tre aree tecnologiche - semiconduttori, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche - e invita gli Stati membri a valutare i rischi per la sicurezza economica che possono derivare da tali transazioni. "L'Ue è e rimarrà tra i leader nell'attrarre e generare investimenti di livello mondiale. Data l'attuale situazione geopolitica, è necessario comprendere meglio i rischi potenziali che ciò può comportare", ha scritto il commissario per la Sicurezza Economica Maros Sefcovic.



