Rubio: la Cina si approfitta dell'ordine globale del dopoguerra

Marco Rubio, il candidato alla carica di segretario di Stato americano che tra qualche ora comparirà davanti alla commissione del Senato per l'audizione di conferma, attaccherà la Cina nelle sue dichiarazioni iniziali.

"L'ordine globale del dopoguerra non solo è obsoleto: è ormai un'arma usata contro di noi", si legge negli estratti del suo discorso diffusi dai media. "Abbiamo accolto il Partito comunista cinese in questo ordine globale. E loro hanno approfittato di tutti i suoi benefici. Ma hanno ignorato tutti i suoi obblighi e le sue responsabilità", sottolineerà Rubio.





