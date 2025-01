Meloni, orgogliosa dell'accordo con Albania e Emirati

"Sono personalmente orgogliosa di questa iniziativa, che mostra tangibilmente come nuove forme di cooperazione possono essere costruite anche fra partner che possono sembrare lontani, almeno geograficamente". Così la premier Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Abu Dhabi Sustainability Week ha parlato dell'accordo fra Italia, Albania ed Emirati Arabi Uniti, firmato con il presidente emiratino Mohammed bin Zayed e il primo ministro albanese Edi Rama, per la produzione di energia verde in Albania e il trasporto in Italia.

"Un ambizioso progetto fra le due coste dell'Adriatico", lo ha definito Meloni, "nuova interconnessione energetica, per produrre energia verde in Albania e esportarne parte in Italia, grazie a un cavo sottomarino nell'Adriatico. Un progetto che coinvolge i nostri tre governi, come i nostri settori privati e i nostri operatori della rete".



