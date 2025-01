Meloni, la fusione nucleare può cambiare la storia

"Il futuro della transizione energetica e della digitalizzazione dipenderà dalle nostre capacità di trovare un equilibrio tra sostenibilità e innovazione. Dobbiamo elaborare un mix energetico equilibrato, basato sulle tecnologie di cui disponiamo, di quelle che stiamo sperimentando e di quelle ancora da identificare. Non solo con riferimento solo alle energie rinnovabili, ma anche gas, biocarburanti, idrogeno verde, la cattura del biossido di carbonio, senza dimenticare la fusione nucleare, che può potenzialmente produrre energia pulita, sicura e illimitata, e trasformare l'energia da arma geopolitica in una risorsa ampiamente accessibile, in grado di cambiare effettivamente la storia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento alla Abu Dhabi Sustainability Week.



