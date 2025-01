Chiusura in deciso calo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato conclude la seduta a 113 punti, rispetto ai 119 punti della seduta precedente.

Il rendimento del decennale italiano scende di 14 punti base al 3,69% e quello tedesco al 2,55% (-9 punti), in linea con l'andamento degli altri titoli di Stato con l'ipotesi di un ulteriore taglio dei tassi da parte delle banche centrali.





