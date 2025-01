Kallas ai 27, 'confermare Di Maio come inviato nel Golfo'

"L'eccellente performance del Rappresentante Speciale Luigi Di Maio, ha contribuito notevolmente a far progredire la cooperazione tra l'Ue e il Consiglio di Cooperazione del Golfo e ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo della cooperazione regionale e bilaterale con i Paesi del Golfo nel campo delle consultazioni politiche, dialogo sulla sicurezza, commercio e investimenti, energia verde e relazioni interpersonali". Lo ha scritto, lo scorso 20 dicembre, l'Alto Rappresentante Kaja Kallas in una lettera - visionata dall'ANSA e anticipata questa mattina dal Foglio - in cui chiede la proroga del mandato per Di Maio al 28/2/2027.



