Ispezioni pilotate, arresti tra vertici Ateneo e dirigenti Asp

Undici persone, tra le quali alcuni vertici dell'Università Magna Graecia di Catanzaro e dirigenti dell'Azienda sanita provinciale, sono state poste agli arresti domiciliari dalla Guardia di finanza ed una è stato interdetta dall'attività all'Asp per 12 mesi in esecuzione di un'ordinanza del Gip. Sono indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere, corruzione, falso, truffa aggravata ai danni dello Stato, maltrattamento e uccisione di animali.

Sarebbe emerso un collaudato sistema illecito con ispezioni "pilotate" dell'Asp nei laboratori dell'Ateneo per non segnalare criticità ed evitare la revoca dei finanziamenti.



