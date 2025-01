In scooter tentano fuga da polizia, grave quindicenne

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto ieri sera all'incrocio tra via Alessandria e via Giacomo Leopardi, a Vittoria, nel Ragusano. Il quindicenne, alla guida di uno scooter sul quale viaggiava un passeggero diciottenne, ha accelerato nel tentativo di sfuggire a un controllo di polizia, finendo contro un'auto in transito.

Il ragazzo alla guida versa in condizioni gravi ed è in rianimazione, l'altro ha una frattura al femore. Trasportato all'ospedale di Vittoria e poi al San Marco di Catania, ha un'emorragia cerebrale, fratture multiple (alla faccia, al femore destro e all'avambraccio sinistro) e problemi polmonari.





