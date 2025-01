L'attività economica è cresciuta moderatamente e i prezzi sono aumentati in modo moderato. Lo afferma la Fed nel Beige Book, il rapporto sullo stato dell'economia che farà da base alle prossime decisioni di politica monetaria. La Fed si riunirà il 28 e 29 gennaio e un nuovo taglio dei interessi di interesse non appare all'ordine del giorno. I dati sull'inflazione americana, comunque, hanno alimentato le speranze di una riduzione in marzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA