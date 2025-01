Esposto Fs a Digos, verrà trasmessa informativa a pm Roma

Finirà all'attenzione dei magistrati di Roma l'esposto denuncia presentato dal Gruppo Fs alla luce "dell'ennesimo incidente anomalo sulla rete". In base a quanto si apprende l'incartamento è stato trasmesso oggi dai denuncianti alla Digos della Questura capitolina che poi invierà nei prossimi giorni una informativa a piazzale Clodio.

Il Gruppo Fs, in riferimento a quanto avvenuto in questi giorni, parla di "circostanze altamente sospette" e nell'atto che finirà all'attenzione dei magistrati si fa riferimento agli orari in cui si sono verificati "alcuni problemi, il tipo di guasti e la loro frequenza".



