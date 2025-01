Ciriani, ritardi treni in linea con ultimi anni

"Rispondo anche con gli elementi pervenuti dal Gruppo Ferrovie dello Stato italiane. I ritardi che si registrano sulle diverse tipologie di collegamento ferroviario si attestano su percentuali in linea con quelle degli ultimi anni. Il tasso di puntualità è, infatti, del 74% sulle Frecce, dell'82,6% sugli Intercity e dell'88,9% sui Regionali. Le ragioni dei ritardi sono riferite per circa il 34% all'affidabilità dell'infrastruttura e per circa il 25% al materiale rotabile. La restante quota trova origine in cause esterne al sistema ferroviario". Così il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al qt sul caos treni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA