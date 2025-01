TikTok, notizia trattative con Musk è 'pura finzione'

TikTok ha definito "pura finzione" le notizie secondo cui le autorità cinesi starebbero valutando la cessione delle sue operazioni americane a Elon Musk, nel caso in cui l'app venisse bandita negli Stati Uniti entro la fine della settimana.

Secondo Bloomberg, alti funzionari cinesi avrebbero iniziato a discutere piani d'emergenza per TikTok nel contesto delle tensioni con l'amministrazione americana. Tra questi, uno scenario prevedrebbe che X, azienda di Musk , acquisisca e gestisca TikTok Usa insieme alle proprie operazioni. "Non ci si può aspettare che commentiamo una pura finzione," ha dichiarato un portavoce di TikTok all'AFP.



