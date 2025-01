Tatà di Valérie Perrin il più letto di dicembre

Tatà, il nuovo romanzo di Valérie Perrin (Edizioni E/O), si conferma in cima alla classifica generale - e a quella di narrativa straniera - dei libri più letti a dicembre del Giornale della Libreria, da qualche mese su dati NielsenIQ - GFK. Completano il podio Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia, di Aldo Cazzullo (HarperCollins Italia) - oro nella classifica saggi e argento in quella generale già da novembre - e La casa dei silenzi di Donato Carrisi (Longanesi), in risalita dalla quinta posizione del mese scorso e primo nella narrativa italiana.

Balleremo la musica che suonano di Fabio Volo (Mondadori) è in quarta posizione della generale - e secondo nella narrativa italiana - dalla sesta del mese scorso. Arriva in quinta (dalla 17esima di novembre) Il canto dei cuori ribelli di Thrity Umrigar, completando il podio della narrativa straniera tra Tatà e Intermezzo di Sally Rooney (che nella top 10 generale di dicembre non compare affatto, fermandosi in 18esima posizione).

Il piccolo marchio indipendente che pubblica Umrigar, Libreria Pienogiorno, era stato avvistato frequentemente in cima alle classifiche del 2023 con Donne che pensano troppo, di Susan Nolen-Hoeksema, che a dicembre 2024 sopravvive ancora in 54esima posizione.

La seconda metà della top 10 si apre con l'esordio di Milena Palminteri, con Come l'arancio amaro, Bompiani, in netta risalita dalla 26esima posizione di novembre. In settima posizione si conferma Gianrico Carofiglio con Elogio dell'ignoranza e dell'errore (Einaudi; è secondo nella classifica saggi dopo Cazzullo). In ottava sale dal nono posto di novembre Volver. Ritorno per il commissario Ricciardi, di Maurizio De Giovanni, sempre Einaudi.

A dicembre, complice il Natale, entra in decina anche Hitler e Mussolini di Bruno Vespa, Mondadori, dalla 14esima posizione del mese precedente: è al nono posto, ma terzo tra i saggi. Chiude la top 10 Miss Bee e il cadavere in biblioteca, il primo titolo della nuova serie di Alessia Gazzola, pubblicato da Longanesi: nella classifica di narrativa italiana lo troviamo quinto.

Nella top 10 fumetti, Pera Toons (Tunué) piazza otto titoli. A completare ci sono Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight di Gege Akutami (Panini Comics, Planet Manga) in quarta posizione e Zerocalcare con Quando muori resta a me (Bao Publishing) in quinta.

Ogni mese la testata dell'Associazione Italiana Editori (AIE), pubblica online l'elenco dei 100 libri più venduti e classifiche settoriali per la narrativa straniera e italiana, ragazzi, saggistica, manualistica e fumetti. Le prime 10 posizioni sono in libera consultazione, per le successive è necessario registrarsi gratuitamente a questo link: https://www.giornaledellalibreria.it/categorie/le-classifiche-19 .html.



