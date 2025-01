Rutte, 'missione Nato nel Baltico con droni sottomarini'

"Abbiamo visto tentativi di destabilizzare la nostre società, compresa la possibilità di sabotaggi ai cavi nel Mar Baltico: le indagini sono in corso ma ci sono ragioni per una grave preoccupazione". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte a Helsinki per il summit dei Paesi del Baltico, co-organizzato dalla Finlandia e dall'Estonia. La Nato dunque lancerà una nuova missione nel Baltico - con nuove navi e aviazione dedicata - e nuova tecnologia a supporto, compresa "una piccola flotta di droni sottomarini". "Abbiamo aumentato la vigilanza negli ultimi 2 anni ma serve fare di più".



